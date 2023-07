Nach dem tödlichen Sprung zweier Menschen aus einer brennenden Hochhauswohnung in Berlin-Kreuzberg ermittelt die Polizei, weshalb es zu dem Brand kam. Einsatzkräfte waren am Freitagabend noch vor Ort. Ein Augenzeuge sprach von einem Trauma. Mehrere Anwohner hatten das Drama minutenlang mit angesehen. Die Feuerwehr bot Hilfe von Seelsorgern an, auch für die eigenen Einsatzkräfte.