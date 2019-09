"Feuerball"-Phänomen Verglühender Meteorit war über Norddeutschland zu sehen

In den Sozialen Medien häuften sich am späten Nachmittag die Meldungen über einen lautstarken Lichtschein über dem norddeutschen Himmel. Die Hinweise kamen dabei vor allem aus dem Kreis Ostholstein, dem Raum Kiel und dem Kreis Schleswig-Flensburg, wie der NDR berichtet. Über Schäden sei nichts bekannt, teilte die Polizei mit.

"Selbst die größten Teleskope würden das erst ganz kurz vorher sehen. Objekte dieser Größe richten keinen Schaden an." ESA-Missionsanalyst Jehn geht anhand der Meldungen davon aus, dass das Objekt nördlich von Bremen über der Nordsee verglüht ist: https://t.co/t62Sg7Vz6q — ESA auf Deutsch (@ESA_de) September 12, 2019

Experten der Europäischen Weltraumorganisation Esa wollen das Rätsel um den mysteriösen "Feuerball" mittlerweile gelöst haben: Die Forscher melden über Twitter, dass ein natürliches Objekt, also vermutlich ein etwas größerer Meteorit, der in die Erdatmosphäre eintrat und verglühte, Grund für den Knall über Norddeutschland gewesen sei. Auch in Teilen Nordeuropas sei der Meteorit gesehen worden, teilte die Esa mit.