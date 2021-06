Figur aus der Ming-Dynastie erzielt Rekordwert 169 Kilogramm Bronze für 9,5 Millionen Euro

Es ist der höchste jemals in Deutschland erzielte Preis für ein Kunstobjekt: In Stuttgart ist die in Bronze gegossene »zornvolle Gottheit Vajrabhairava« versteigert worden. Den Zuschlag erhielt ein Privatsammler.