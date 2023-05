Die provisorische Brücke in der Nähe einer Baustelle sei am Vormittag in Espoo bei Helsinki eingestürzt, teilte der zuständige Rettungsdienst auf Twitter mit. Dem Rundfunksender Yle zufolge befand sich zu dem Zeitpunkt eine Gruppe Schulkinder auf der Brücke. Mehrere Menschen seien einige Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Polizei in einer Erklärung mit.