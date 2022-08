Das Fischsterben in der Oder könnte Auswirkungen auf das Stettiner Haff haben, davon geht das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern aus. Es sei damit zu rechnen, dass die Belastungen die Odermündung nahe Stettin (Polen) bereits am Abend erreichen, abhängig von Wind- und Strömungsverhältnissen, schrieb das Ministerium in einer Mitteilung. Im Verlauf des Samstags könnte auch der vorpommersche Teil des Stettiner Haffs betroffen sein.