Fischsterben in der Oder Mecklenburg-Vorpommern hebt Badewarnung für das Stettiner Haff auf

Die Oder mündet in das Stettiner Haff. Der deutsche Teil des Gewässers wird auch Kleines Haff genannt. Als Reaktion auf das Fischsterben hatte die Landesregierung am 12. August davon abgeraten, dort zu baden, zu angeln oder das Wasser zu nutzen.

In Polen gilt bis zum heutigen Donnerstag ein Badeverbot an den Haff-Badestellen in Stepnica und Trzebiez. Ob das Verbot aufrechterhalten wird, ist bisher unklar.