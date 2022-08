Auch mit Blick auf frühere Vermutungen, wonach Quecksilber das Fischsterben ausgelöst haben könnte, sagte Engelke, es seien keine erhöhten Werte gemessen worden. Der Stoff war bereits bei Proben in Brandenburg nicht in überhöhtem Maße auffällig gewesen, sagte Engelke. Auch ein industrielles Lösungsmittel, das anfangs ebenfalls in Verdacht stand, die Umweltkatastrophe ausgelöst zu haben, wurde in Mecklenburg-Vorpommern nicht gefunden.