Gural hatte später der »New York Times« gesagt, er sei von Garlick »genervt« gewesen. »Ich hätte nie gedacht, dass er bis zu einem hohen Preis mitgehen würde. Er hat nur den Preis hochgetrieben.« Das Gebäude sei so viel nicht wert, außerdem stünden noch Reparaturkosten in Höhe von rund 100 Millionen Dollar in Aussicht. Zahlreiche Beobachter der Auktion zeigten sich zudem verwundert, da Garlick bislang in der hart umkämpften New Yorker Immobilienszene nicht aufgetreten war.

Das dreieckige Flatiron Building gehört zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten von New York. Eröffnet wurde das etwa 90 Meter hohe Gebäude, das auch in zahlreichen Filmen und Fernsehserien zu sehen ist, im Jahr 1902 – an der Kreuzung von Broadway, 23rd Street und Fifth Avenue mitten in Manhattan. Bis vor wenigen Jahren hatte der Verlag Macmillan Publishers alle 21 Stockwerke des Gebäudes gemietet, seit dessen Auszug steht es leer und ist momentan teilweise eingerüstet.