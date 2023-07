Ein ausgebüxtes Hochlandrind ist am Montagabend in Flensburg fast bis zum Bahnhof gelaufen – nach einem größeren Einsatz wurde es schließlich von einem Jäger betäubt. Mehrere Straßen rund um den Bahnhof sowie ein Park mussten vorübergehend gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Um das Tier wieder einzufangen, rückten sowohl Bundes- als auch Landespolizei an.