In Florida leben laut »New York Times« 1,3 Millionen Alligatoren. Der Zeitung zufolge sind ernste Verletzungen durch Alligatorenangriffe in Florida aber selten. Die 85-Jährige sei allerdings mindestens die dritte Tote innerhalb eines Jahres: Im Juli 2022 starb eine 80-Jährige, nachdem sie in einen Teich gefallen und darin von zwei Alligatoren angegriffen worden war. Im Mai 2022 fand man die Leiche eines 47 Jahre alten Mannes in einem See in Florida, der wohl Frisbees aus dem Wasser gefischt hatte. Alligatoren hatten ihm die Arme abgerissen.