Neues Gesetz zur Nutzung von Golfwagen

Golf Carts sind offenbar nicht nur in Florida ein Problem: CNN zitiert Erhebungen der Amerikanischen Akademie für Pädiatrie (AAP), wonach jedes Jahr mehr als 6500 Kinder bei Unfällen mit Golf Carts verletzt werden. Mehr als die Hälfte der Betroffenen seien unter zwölf Jahren.

Erst vor wenigen Monaten hatte Floridas Gouverneur Ron DeSantis ein Gesetz unterzeichnet, das verbietet, dass »eine Person unter 18 Jahren einen Golfwagen auf bestimmten Wegen fährt, es sei denn er oder sie besitzt einen Fahrschüler-Nachweis oder eine gültige Fahrerlaubnis«. In Florida dürfen Jugendliche ab 15 Jahren mit Einwilligung der Eltern einen Führerschein machen. Das neue Gesetz HB 949 tritt am 1. Oktober in Kraft .