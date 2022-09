1 / 14

Hurrikan »Ian« ist am Mittwoch in Florida auf Land getroffen und mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 241 Kilometern pro Stunde über die Golfküste des Bundesstaats hinweggefegt und hat zu massiver Verwüstung geführt. Vermutlich gab es auch zahlreiche Tote. Diese Luftaufnahmen zeigen die verheerenden Schäden in Fort Myers.