Aus dem US-Verteidigungsministerium heißt es, mehr als 3200 Mitglieder der Nationalgarde in Florida seien aktiviert, weitere 1800 hielten sich für den Bedarfsfall bereit. Florida habe Soldaten, Luftwaffenangehörige und Ausrüstung an Stützpunkten im ganzen Bundesstaat positioniert, um sie für einen Einsatz in den vom Sturm betroffenen Gebieten vorzubereiten, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Washington. Die Nationalgarde könne sich beispielsweise um die Räumung von Straßen kümmern, und bei Such- und Rettungsaktionen helfen.

Fast 100 Notunterkünfte wurden eingerichtet, Schulen und Strände geschlossen. Fluggesellschaften sagten wegen des Sturms mehr als 2000 Flüge in den USA ab.

Disney kündigte an, seine Themen- und Wasserparks in Orlando am Mittwoch und Donnerstag vorsorglich zu schließen. Auch andere Freizeiteinrichtungen und zahlreiche Geschäfte in Florida sollen geschlossen bleiben. In der Hauptstadt Washington bringt »Ian« den politischen Terminplan durcheinander. Eine für Mittwoch angesetzte öffentliche Anhörung des Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Attacke wurde verschoben.

Und sogar die Internationale Raumstation ist betroffen. Wegen des Hurrikans hat die Nasa den Start der nächsten Crew zur ISS verschoben: Statt am 3. Oktober könne es für die »Crew-5« frühestens am 4. Oktober losgehen, teilt die US-Raumfahrtbehörde mit. Das Wetter werde genau beobachtet. Zudem ist der Teststart der »Artemis«-Mondmission wegen des Sturms erneut verschoben worden.