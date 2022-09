Flug in einen der stärksten Stürme in der Geschichte Floridas: Die Crew einer Storm Chaser-Maschine steuert durch Hurrikan »Ian« – und wird ordentlich durchgeschüttelt.

Nick Underwood, Hurrikan-Jäger:

»Heilige Sch*****.«



Die Crew sammelt Daten für die Wetterbehörde.

»Ian« hat sich zum viertstärksten Wirbelsturm entwickelt, der jemals auf die Küste des US-Staates Florida getroffen ist. Die Ausmaße sind gut von der ISS aus sichtbar. Die Menschen im »Sunshine State« erlebten am Mittwoch heftige Winde, Regenfälle, Sturmfluten und Stromausfälle.

Mit Windgeschwindigkeiten von 240 Kilometern pro Stunde traf Ian auf die US-Küste. Damit lag der Sturm nur knapp unterhalb der Schwelle zur höchsten Hurrikan-Kategorie 5.

Die Behörden bemühten sich im Vorfeld, Floridas Bevölkerung auf die Gefahren einzustimmen.

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida:

»Der Sturm ist gewaltig und vergleichbar mit Hurrikan Charlie, der 2004 eine ähnliche Route genommen hat. Charlie sollte wie dieser Sturm auf die Tampa Bay treffen, drehte aber ab und traf schließlich den Südwesten Floridas. Charlie war stark, aber er war nur ein Bruchteil dessen, was wir hier bei Hurrikan Ian erleben. Die Folgen werden erheblich sein.«

Sturmfluten in Folge von Starkregen erreichten zum Teil eine Höhe von rund 3,5 Metern. Mehr als zwei Millionen Haushalte waren in der Nacht zeitweise ohne Strom. Für rund 2,5 Millionen Menschen in der Region galten Evakuierungsanweisungen. Die Behörden rechneten mit schweren Schäden an Infrastruktur und Kommunikationsleitungen.

US-Präsident Biden sicherte Florida Unterstützung zu.

Joe Biden, US-Präsident:

»Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen der Notfallbehörden. Nehmen Sie nichts als selbstverständlich hin. Verlassen Sie sich auf deren Urteil, nicht auf Ihres. Evakuieren Sie auf Anweisung. Seien Sie vorbereitet. Sturmwarnungen sind real. Die Evakuierungsaufforderung ist real. Die Gefahr ist real. Wenn der Sturm abzieht, wird die US-Regierung da sein, um Ihnen beim Wiederaufbau zu helfen.«

Auf seinem Weg ins Landesinnere Floridas schwächte sich der Sturm zunächst ab. In der Nacht zum Donnerstag erreichte er dennoch Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde.

Alle Einwohner Floridas wurden eindringlich gewarnt, auch am Donnerstagmorgen nicht ihre Häuser zu verlassen, etwa um Schäden zu begutachten. Auch wenn der Wirbelsturm abziehe, bestehe weiter Gefahr. Berichte über Tote gibt es bisher nicht.

»Ian« wird voraussichtlich nach Norden weiterziehen. Daher müssen sich jetzt die US-Bundesstaaten Georgia und South Carolina für den Sturm wappnen.