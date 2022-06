Besucher des Parks gaben an, dass es nicht ungewöhnlich sei, dass Menschen im Wasser nach verloren gegangenen Frisbeescheiben suchten, weil sie diese verkaufen könnten. »Manchmal tauchen sie in den Seen und holen 40 Frisbees raus«, sagte der 56-jährige Ken Hostnick der Zeitung »Tampa Bay Times«. »Die kann man für fünf Dollar pro Stück verkaufen, je nach Qualität auch für zehn Dollar.«

In der Vergangenheit galten Alligatoren in Florida als gefährdet, inzwischen haben sie sich aber wieder verbreitet und sind in vielen Gegenden des Bundesstaats anzutreffen. Sie ernähren sich überwiegend von Fisch, Schildkröten, Schlangen und kleinen Säugetieren, sind aber als Allesfresser nicht wählerisch.