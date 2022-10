Florida nach Hurrikan »Ian« »Auf Plünderer wird geschossen«

»Betreten Verboten – Auf Plünderer wird geschossen« steht auf diesem Schild im völlig verwüsteten Fort Myers Beach, Florida. Fünf Tage nach Hurricane Ian weigern sich einige Anwohner, ihre zerstörten Häuser aufzugeben. Sie befürchten Plünderungen und versuchen zu retten, was von ihrem Leben übriggeblieben ist.

»Die größte Angst ist, dass wir nicht mehr zurückkommen können, wenn wir einmal weg sind. Ich meine, wir haben alles verloren. Aber, wissen Sie, die Sachen, die wir bekommen, wie Kleidung, wissen Sie, wir wollen das nicht auch noch verlieren. Wir haben alles verloren. Aber wir haben alle überlebt.«

»Immer kleine Schritte, kleine Schritte, und wir werden es schaffen und wir helfen unseren Nachbarn, es auch zu schaffen. Wir sind einfach überwältigt, weil jeder Hilfe braucht.«

Mehr als 100 Menschen sind jüngsten Angaben zufolge durch den Hurricane ums Leben gekommen – über die Hälfte davon allein im Bezirk Lee County. Am Montag durchkämmten die "Search and Rescue-Teams" erneut zehntausende Häuser an der Golfküste nach Überlebenden, Verletzten und auch Toten.

Kevin Guthrie, Direktor der Einsatzkräfte

»Ich werde nicht sagen, dass wir niemanden mehr finden. Wir werden vielleicht noch Menschen finden.«

Kritik wurde unterdessen an den Behörden in Lee County laut. Andere Behörden entlang der Küste hatten längst zu Evakuierungen aufgerufen, in Lee County wurde bis Dienstagmorgen gewartet. Floridas Gouverneur Ron DeSantis wiegelte auf einer Pressekonferenz vorerst ab.

Reporter: »Wenn sich der Staub gelegt hat, sind Sie bereit, eine formelle Überprüfung anzuordnen, wie die Beamten von Lee County mit den Evakuierungsanordnungen umgegangen sind?«

Ron DeSantis, Gouverneur Florida:

»Nun, natürlich werden Sie alles, was wir bei diesen Stürmen tun, überprüfen. Ich meine, so funktioniert das nun einmal. Ein Grund dafür, dass wir all diese Elektriker haben und dass wir in Rekordzeit wieder Strom haben, ist, dass wir aus Irma und einigen dieser anderen Stürme gelernt haben, die nicht wirklich schlimm waren, aber wir haben uns gefragt, wie können wir das besser machen?«

Ian gilt als einer der stärksten Stürme, die je auf die USA trafen – mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 km/h. Der wirtschaftliche Gesamtschaden könnte sich laut Risikoanalysten auf über 100 Milliarden Dollar belaufen.