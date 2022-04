Der Disneykonzern kritisierte das Gesetz mit deutlichen Worten und erklärte, es hätte niemals in Kraft treten dürfen. DeSantis und seine Republikaner in Florida hatten daraufhin Disney attackiert und das Gesetz verteidigt.

Disney ist ein wichtiger Arbeitgeber in dem US-Bundesstaat. Der Themenpark Walt Disney World Resort bei Orlando ist ein Touristenmagnet. Der Unterhaltungsriese mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Kalifornien hatte in den Sechzigerjahren einen Sonderstatus mit weitgehender Selbstverwaltung in Florida bekommen. Der nun mit einer Mehrheit der Republikaner verabschiedete Gesetzentwurf hätte zur Folge, dass Disney diesen Sonderstatus verliert.

»Disney hat versucht, kalifornische Werte nach Florida zu importieren«, hatte der republikanische Abgeordnete Randy Fine am Mittwoch dem Sender CNN gesagt. Kalifornien gilt als besonders liberaler Bundesstaat. Disney sei Gast in Florida. »Wenn Sie besondere Privilegien wollen, sollten Sie sich besser gut benehmen«, so Fine. Die stellvertretende Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Karine Jean-Pierre, kritisierte die Republikaner in Florida. »Wir sind dagegen, dass der Gouverneur gegen ein Unternehmen vorgeht, weil es sich gegen das Gesetz ausspricht.«