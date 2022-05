Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Die US-Bundesluftfahrtbehörde Federal Aviation Administration teilte laut CNN mit, zwei Personen seien an Bord der Cessna 208 gewesen. Der Pilot habe möglicherweise ein medizinisches Problem gehabt. Wie es dem Piloten und dem unbekannten Passagier geht, ist nicht bekannt.

Mit seiner Aktion sorgte der Passagier aber offenbar für Aufsehen. In Funkaufnahmen sei zu hören gewesen, wie ein anderer Fluglotse Piloten weiterer Flugzeuge mitteilte, was mit der Cessna geschehe, so CNN. »Sie waren gerade Zeuge, wie ein paar Passagiere das Flugzeug gelandet haben«, sagte dem TV-Sender zufolge ein Fluglotse zu einem Piloten, der mit seiner Maschine auf den Start gewartet habe.