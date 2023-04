Kündigung noch am selben Tag

Der Mann unterrichtete die Jugendlichen im Alter von 16 bis 18 Jahren den Berichten zufolge in Psychologie und war erst seit Januar an der Schule angestellt; deren Website führt ihn als Lehrer für Sozialwissenschaften. Laut NBC News stellte er am vergangenen Dienstag in der ersten Stunde die Nachruf-Aufgabe. In der zweiten Stunde hätten Schüler aus dieser Klasse ihm erzählt, dass sie von Schulbeamten wegen des Auftrags befragt würden, hieß es. Noch vor dem Ende der siebten Stunde sei ihm gekündigt worden.