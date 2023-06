»Es stinkt und es ist überall!«, ruft der NBC-Reporter in sein Mikrofon. Er steht am Strand von Hollywood Beach, zwischen Fort Lauderdale und Miami im US-Bundesstaat Florida. »Es ist im Wasser, es ist am Strand, es wird in Rekordmengen angespült.« Hinter ihm rollen die Wellen, in ihnen Schlieren von braunem Seetang, der sich auf dem Sand ablagert: Sargassum-Algen.