In den USA wird ein erbitterter Kampf darüber geführt, was Kinder in Schulen über Rassismus und Sklaverei, über die Unterdrückung von Minderheiten, über lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender- und queere Menschen lernen sollen und was nicht. Er wird angeführt von den Republikanern, die bereits in mehreren Bundesstaaten Gesetze erlassen haben, um Einfluss auf bestimmte Unterrichtsinhalte zu nehmen oder einige Debatten in Klassenzimmern zu unterbinden.

DeSantis gilt als ärgster Konkurrent Donald Trumps für die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024. Er führt in Florida einen scharf rechten Kurs und wurde im vergangenen Herbst mit einem Erdrutschsieg als Gouverneur wiedergewählt. DeSantis hat bisher seine Präsidentschaftskandidatur nicht offiziell verkündet.