Asylbewerber aus Moldau Ausgesetzte Abschiebungen verschärfen Platznot in Unterkünften

Die Regierungsbezirke Oberbayern und Mittelfranken sowie die größeren Städte haben den Angaben zufolge besonders viele Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Nach eigenen Angaben hat etwa der Landkreis München 33 Prozent mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen, als die Quote rechnerisch verlangt.

Ähnlich ist die Situation in Sachsen – besonders angespannt ist nach Angaben der dortigen Landesdirektion die Lage in den Städten Dresden und Leipzig, sowie im Landkreis Görlitz. Die Weiterleitung auf andere Bundesländer sei »vor allem erforderlich, um die öffentliche – insbesondere kommunale – Infrastruktur wie Schulen, Kindergärten, medizinische Einrichtungen, Behörden vor einer Überlastung zu schützen und Soziallasten gerecht zu verteilen«, so ein Sprecher der Landesdirektion. »Wohnraum ist nur ein Teil dessen, was für die Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen benötigt wird.«