Mehrere Passagiere haben am Flughafen München stundenlang bei Hitze in einem Flugzeug ausharren müssen, das wegen technischer Probleme nicht starten konnte. Das Flugzeug einer türkischen Airline habe am Sonntagvormittag in Richtung Antalya abheben sollen, sagte ein Sprecher des Flughafens am Montag. Stattdessen hätten die Passagiere und die Crew knapp drei Stunden in einem unklimatisierten Flugzeug warten müssen.