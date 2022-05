Flugzeugabsturz im Himalaya 21 Leichen gefunden – zwei Opfer offenbar aus Deutschland

Nepalesische Such- und Rettungskräfte haben infolge des Flugzeugabsturzes im Himalaja 21 Todesopfer geborgen. Eine weitere Person werde noch vermisst, sagte ein Sprecher der nepalesischen Zivilluftfahrtbehörde der Nachrichtenagentur dpa . Die Leichen würden in die Hauptstadt Kathmandu gebracht.

In der Maschine mit insgesamt 22 Menschen an Bord waren auch zwei mit Wohnsitz in Hessen, heißt es aus dem dortigen Innenministerium. Die ARD sowie dpa berichten, bei den Personen handele es sich um eine 56 Jahre alte Frau und einen 57 Jahre alten Mann aus Mittelhessen.