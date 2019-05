Aeroflot Sukhoi SuperJet in Moskau Passagierflugzeug steht nach Notlandung in Flammen

Eine Passagiermaschine der russischen Fluglinie Aeroflot mit mehr als 70 Menschen an Bord ist offenbar wegen eines Feuers an Bord auf dem Flughafen Scheremetjewo in der Hauptstadt Moskau notgelandet. Es soll Verletzte gegeben haben.

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) 5. Mai 2019

Angaben über die Zahl der Menschen an Bord variieren zwischen 73 und 78. Bilder und Videos im Internet zeigen, wie die Maschine brennend über die Landebahn rast und eine schwarze Rauchwolke hinter sich herzieht. Auf Aufnahmen des stehenden Flugzeugs brennt die hintere Hälfte, während aus der vorderen Tür Menschen auf eine Notrutsche springen. Laut der Nachrichtenagentur Ria soll es gelungen sein, alle Insassen aus dem Flugzeug zu bringen. Mindestens fünf Menschen sollen verletzt sein.

Flughafen und Zivilschutz bestätigten zunächst nur, dass es einen Brand gegeben hatte, nannten zunächst aber keine Details. Unbestätigten Angaben zufolge soll der Flug mit Ziel Murmansk gestartet sein, kehrte dann aber wegen eines Feuers in der Kabine nach Moskau-Scheremetjewo zurück.

REUTERS SuperJet 100 des russischen Flugzeugbauers Sukhoi bei einer Flugshow in Paris (2009)

Laut Firmenwebseite werden die Maschinen vom Typ Sukhoi SuperJet 100 auf Inlandsflügen eingesetzt. Demnach hat die Aeroflot insgesamt 50 Maschinen des Typs im Einsatz.