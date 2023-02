Mit dem Schnee kommen Sturm und Überschwemmungen – was an diesem Stellplatz für Wohnmobile in Santa Clarita in Kalifornien, nördlich von Los Angeles zum Abbruch der Uferkante führt. Nicht nur Bäume stürzen vor laufender Kamera in den Santa Clara River, auch ein Wohnmobil rutscht in die Flut.

Freitag und Samstag hatte es in der Region um Los Angeles geschneit, an manchen Orten meterhoch. Ein seltenes Bild in einer Gegend, die sonst für Sonne, Wärme und Trockenheit bekannt ist. Umso unerwarteter für die Menschen gab es am Samstag dort sogar eine Schneesturm-Warnung. Die erste in Jahrzehnten. Rund 120.000 Menschen waren zeitweise ohne Strom.

Der so genannte Golden State hatte erst im Januar Stürmen mit schweren Überschwemmungen erlebt. Die gute Nachricht: Anders als im Januar sind diesmal US-Medienberichten zufolge keine Menschen ums Leben gekommen.