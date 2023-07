2021 – Kurz nach der Flutkatastrophe im Landkreis Ahrweiler.

Achim Hück steht vor dem Nichts.

Achim Hück, Fischzüchter:

»Hier, Wasserleitungen – alles verlegt. Habe ich nur noch die Rechnungen von.«

Am 14. Juli 2021 trifft die Flut mehrere Regionen in Rheinland-Pfalz und NRW. Insgesamt sterben mehr als 180 Menschen, das Wasser zerstört Häuser. Verwüstet ganze Orte – so auch das Dorf Schuld an der Ahr. Einer von Zehntausenden Betroffenen ist der Fischzüchter Achim Hück. Genau zwei Jahre nach dem Unglück blickt er zusammen mit seinem Nachbar zurück:

Nachbar:

»Welche Kraft das Wasser hatte, um den ganzen kompletten Baumbestand einfach wegzureißen.«

Achim Hück, Fischzüchter:

»Das war 8,50 m hoch. Hier hatte ich den Bagger noch stehen. Hier lagen die Autos im Mühlengraben drin. Quasi hier, wo wir die Fischerhütte hatten, da war der LKW drin.«

Achim Hück, Fischzüchter:

»Die Leute waren ja alle eingeschlossen in Schuld. Es war kein Empfang, Telefonempfang. Meine Cousine war auch noch hier im Haus. Der Mann war mit der Feuerwehr im Einsatz. Kinder waren oben, alles am Heulen. Das geht mir noch so unter die Haut. Man wusste nicht, wer lebt noch und wer nicht.«

Rückblick: Mit seinen Fischteichen hatte Hück sein Hobby vor über 20 Jahren zum Beruf gemacht. Zusammen mit seiner Frau all sein Geld in das Geschäft gesteckt. Er belieferte mit seinen Fischen Restaurants in der ganzen Region. Kurz vor der Flut hatte er in seine Anlagen noch einmal investiert. Er wollte fürs Alter vorsorgen. All das – einfach weggespült, innerhalb einer Nacht.

Achim Hück, Fischzüchter:

»Jetzt ist gar nichts. Ich hatte für heute…Das Hotel bekam 50, und das Hotel…Ich hatte das ganze Ahrtal beliefert. Bis Sinzig runter. Ich bin die ganze Eifel bis kurz vor Belgien gefahren mit Fischen. Lebendtransport. Da war mein Schlachthaus hinten. Da habe ich geschlachtet. Hier stand das Räucherhaus. Alles, alles weg. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen. Ich stehe jetzt da wie…ja. Schade.«

Auch zwei Jahre nach der Katastrophe steht Hück vor dem Nichts. Für den Wiederaufbau richteten die Behörden drei Zonen ein, um bei einer möglichen nächsten Flut die Schäden möglichst gering zu halten. In den am meisten gefährdeten Zonen dürfen zerstörte Gebäude nicht wieder aufgebaut werden. Das betrifft auch Achim Hück und seinen Betrieb.

Achim Hück, Fischzüchter:

»Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht einen Teich am Anfang aufbauen dürfen. Nur das bringt mir nichts. Ich darf keine Fische schlachten, ich darf kein Schlachthaus mehr aufbauen, ich darf ich darf kein Räucherhaus mehr aufbauen und das bringt ja nichts, wenn hier nur ein Teich ist und ich habe nichts davon.«

Seinen Lebensunterhalt verdient Hück im Moment mit der Vermietung eines Fischteichs an Hobbyangler in der Nähe von Schuld. Geld von Versicherung oder aus dem Unterstützungsfonds für Flutopfer hat er bislang nicht bekommen, sagt er. Nun hofft er, einen Käufer für sein Grundstück zu finden. Ein Neustart ist für ihn nur an einem anderen Ort möglich.