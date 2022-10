Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz kündigte am Mittwoch nach Kritik an seinem Verhalten während der Flutkatastrophe seinen Rücktritt an. Der SPD-Politiker stand wegen erst kürzlich bekannt gewordener Polizeivideos aus der Katastrophennacht sowie des anschließenden Einsatzberichts der Hubschrauberpiloten an das Innenministerium in der Kritik. Die Videoaufnahmen zeigen Menschen in höchster Not im Hochwasser.