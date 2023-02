Während der Flutkatastrophe und danach wurden in Nordrhein-Westfalen 1057 Straftaten registriert. Das geht aus einer Antwort auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion NRW hervor. Die »unübersichtliche Gesamtsituation« schuf laut Justizministerium in den betroffenen Gebieten »offensichtlich Tatgelegenheiten«, die Verdächtige vornehmlich in der »akuten Phase« der Flut ausnutzten.