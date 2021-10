Reaktion auf Flutkatastrophe Umweltminister der Länder fordern mehr Geld für Klimaanpassung

Drei Monate nach dem verheerenden Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nehmen die Länder den Bund in die Pflicht. Dieser müsse klare gesetzliche Regelungen zur Anpassung an den Klimawandel schaffen.