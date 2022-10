Die Vase hatte eine Frau versteigern lassen, die in einem französischen Überseegebiet lebt. Sie hatte sie von ihrer Mutter geerbt. Die Frau soll die Vase noch nie gesehen haben. Sie ließ sie vom Haus der Mutter in der Bretagne nach Paris bringen, wo sie vom Auktionshaus Osenat in Fontainebleau versteigert wurde.