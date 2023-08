5 / 9

Viele der Demonstrierenden liefen die Parade mit Transparenten mit Aufschriften wie diesen: »If being gay was a choice I'd be gayer« oder »little Miss bisexual« mit. Wegen der großen Anzahl an Demonstrierenden kam der Tross immer wieder zum Halten. Zwischenfälle gab es nach Angaben der Polizei nicht.