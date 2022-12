Zander organisiert seit 1995 ein jährliches Weihnachtsessen in Berlin für tausende Obdachlose. In den vergangenen beiden Jahren musste das Event zwar pandemiebedingt ausfallen, dafür verteilte Zander aus einem Foodtruck heraus Mahlzeiten an Bedürftige, verteilte Geschenke und Schlafsäcke. Der 1942 in Berlin geborene Musiker wurde bereits 2002 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet – einer anderen Stufe des Verdienstordens.