Ein 15-Jähriger aus Berlin ist bei einer Schlägerei bei einem internationalen Fußball-Jugendturnier in Frankfurt am Main lebensgefährlich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mitteilten , kam es am Pfingstsonntag nach dem Abpfiff eines Spiels auf dem Sportplatz im Stadtteil Eckenheim zu einer Schlägerei zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Mannschaft. Dabei soll ein 16-jähriger Spieler der französischen Fußballmannschaft den Jugendlichen aus Berlin gegen den Kopf beziehungsweise den Hals geschlagen haben.