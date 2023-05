Schlag von hinten gegen den Kopf

Inzwischen wurden Details zum mutmaßlichen Tathergang bekannt: Wie die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« unter Berufung auf das Amtsgericht berichtete , soll der aus Frankreich stammende Beschuldigte zunächst einen anderen Gegenspieler angegriffen und ihm mit beiden Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er den 15-Jährigen in den Schwitzkasten genommen und in die Magengegend geschlagen. Der habe sich zunächst befreien und weggehen können. Der Beschuldigte sei ihm nachgelaufen und habe ihm von hinten einen festen Schlag auf den Kopf gegeben. Als der Jugendliche zusammenbrach, sei er weggegangen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es sich so zugetragen haben soll.