Einsatz in besetztem Waldstück »Bitte klettert nicht noch höher«

Am Morgen rückte die Polizei an, um das Protestdorf zu räumen: In Frankfurt sollen 1000 Bäume für eine Autobahn weichen. Wie auch in Lützerath richtet sich der Groll der Aktivisten gegen die Grünen.

, Frankfurt am Main Von Matthias Bartsch