Erst in der vergangenen Woche war in Hessens größter Stadt ein 38 Jahre alter Mann auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen fest. Der aus Aserbaidschan stammende 40-Jährige kam in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Totschlag ermittelt.