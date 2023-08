Wassermassen auf dem Rollfeld: Schwere Gewitter und heftige Regenfälle haben den Frankfurter Flughafen kurzzeitig lahmgelegt.

Am Mittwochabend fielen hier zwischen 20 und 23 Uhr bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter und überschwemmten Teile des Flughafenareals.



Flugzeuge konnten weder abheben noch landen. Ankommende Passagiere mussten in den Maschinen ausharren, Hunderte Menschen strandeten in der Nacht am Flughafen. Die Bodenabfertigung musste für mehrere Stunden komplett eingestellt werden.

Auch in und um Frankfurt führte der Starkregen zu Chaos, dokumentiert durch Amateurvideos, die unter anderem auf dem Social Media-Portal X gepostet wurden.

Am Flughafen waren die Auswirkungen des Unwetters auch am Donnerstag noch zu spüren. Es kommt zu Verspätungen, viele Flüge sind annulliert.

Passagier:

»Da war ein Gewitter und unser Flug wurde gestrichen. Wir mussten dann mit einem Taxi in ein Hotel fahren und haben da übernachtet. Der Flug, der heute früh fliegen sollte, ist auch gestrichen. Jetzt stehen wir hier in der Schlange und hoffen, dass wir noch einen Flug für heute bekommen.«

Passagierin:

»Wir verstehen die Probleme, die das Unwetter gemacht hat, aber wir wurden einfach uns selbst überlassen.«

Im Laufe des Tages soll sich der Flugverkehr wieder normalisieren. Passagiere sollen sich auf der Homepage des Airports über ihre geplanten Flüge informieren.