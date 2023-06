NS-Mahnmal in Frankfurt Antisemitischer Angriff auf jüdische Besuchergruppe

Jugendliche haben die jüdische Besuchergruppe einer NS-Erinnerungsstätte in Frankfurt am Main unter anderem mit einer Flasche beworfen. »Dies war kein blöder Jugendstreich, sondern Hass«, so der Vorstand der Jüdischen Gemeinde.