Der Pilot eines Airbus 330 hat seinen Kaffee verschüttet - und ist deswegen umgekehrt. Das Missgeschick ereignete sich bereits im Februar, wurde nun aber dank des Berichts einer britischen Flugbehörde bekannt.

Demnach war die Maschine von Frankfurt am Main nach Cancun in Mexiko unterwegs. An Bord befanden sich 326 Passagiere und elf Crewmitglieder. Als das Flugzeug sich bereits über dem Atlantik befand, kam es zu dem Malheur.

Der Pilot verschüttete einen Becher heißen Kaffee, das meiste davon landete in seinem Schoß. Doch ein Teil floss auch auf das Audiobedienfeld neben ihm, das etwa für Funksprüche und Durchsagen verwendet wird. Trotz der Versuche der Crew, den Schaden einzugrenzen, erhitzte sich die Einheit nach etwa 40 Minuten so stark, dass sie ausfiel und Rauch aufstieg.

Noch einmal 20 Minuten später wurde auch das Audiobedienfeld neben dem Co-Piloten heiß, einer der Knöpfe schmolz, das Gerät fiel aus. Das Flugzeug befand sich da schon lange über dem Atlantik, etwa auf halber Strecke zwischen Irland und Mexiko. Der Pilot entschied umzukehren.

Keine Funksprüche mehr

Die technischen Schwierigkeiten führten dazu, dass der Kapitän keine Funksprüche empfangen oder absenden konnte, auch untereinander konnten die Piloten nicht mehr kommunizieren. Funksprüche von außen konnte der Kapitän nur über den Lautsprecher seines Co-Piloten empfangen.

Dennoch landete der Flieger sicher auf dem Flughafen von Shannon in Irland. Niemand wurde verletzt.

Im Bericht der britischen Behörde wird nicht erwähnt, um welche Fluggesellschaft es sich handelte. Laut dem Aviation Safety Network, einer Non-Profit-Organisation, handelte es sich um einen Flug von Thomas Cook.

Die Airline habe inzwischen ihre Vorgaben geändert, heißt es in dem Prüfbericht der britischen Behörde: Der Becher des Piloten hatte nämlich keinen Deckel. Es werde künftig sichergestellt, dass Becher immer mit Deckeln ausgestattet seien, die Crews seien daran erinnert worden, sie zu benutzen.