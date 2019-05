Nach einem Streit in einem Imbiss sollen in der Frankfurter Innenstadt Schüsse gefallen sein. Auf Twitter teilte die Polizei mit, vier Personen seien festgenommen worden.

Einem Sprecher zufolge waren zuvor Schüsse in der Nähe der Konstablerwache gefallen, einem Platz im Zentrum der Stadt. Die Polizei hatte dazu aufgerufen, den Bereich zu meiden. Tote habe es nicht gegeben. Am frühen Abend gab die Polizei Entwarnung via Twitter.

ENTWARNUNG



In der Nähe der #Konstablerwache wurden Schüsse abgegeben.



Wir haben vier Personen festgenommen.



Eine Gefahr besteht nicht mehr.



Pressemeldung folgt.



// #Frankfurt #Innenstadt — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) 28. Mai 2019

Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" online berichtete, soll es einen Verletzten gegeben haben. Zuvor sei ein Mann bei einem Streit in einem Imbiss nahe der Konstablerwache durch einen Streifschuss verletzt worden. Zeugen zufolge sollen demnach sechs Schüsse gefallen sein.