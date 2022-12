Französische Klinik evakuiert 88-Jähriger kommt mit Granate im Rektum ins Krankenhaus

Ungewöhnlicher Einsatz für das Personal eines französischen Krankenhauses: Weil ein 88-Jähriger eine Granate im Darm hatte, musste die Klinik teilweise geräumt werden.

Wie die Lokalzeitung »Var Matin« berichtet , erschien der Senior am Samstagabend in der Notaufnahme des Krankenhauses Sainte-Musse im südfranzösischen Toulon. Der Mann gab demnach an, eine Granate im Rektum zu haben. Er habe zwar versichert, dass diese ungefährlich sei, dennoch habe die Klinikleitung Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So seien umliegende Bereiche des Krankenhauses evakuiert und Patienten in andere Krankenhäuser umgeleitet worden.