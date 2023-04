Bei dem Absturz von AF 447 in der Nacht zum 1. Juni 2009 waren alle 228 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Die Air-France-Maschine war auf dem Weg von Rio in die französische Hauptstadt in eine Unwetterfront geraten und von den Radarschirmen verschwunden. Der Airbus vom Typ A330 stürzte in den Atlantik. Zu den Opfern zählten auch 28 Deutsche. Das Wrack wurde erst zwei Jahre später in etwa 4000 Metern Tiefe gefunden. Ein erstes Verfahren wurde bereiits 2019 eingestellt.