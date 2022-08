Ein in der Seine in Frankreich schwimmender und völlig abgemagerter Belugawal verweigert die Nahrung. Wie die Behörden am Samstag mitteilten, hält er sich in der Normandie in einer Schleuse auf, 70 Kilometer von der Hauptstadt Paris entfernt. Der Wal stehe weiter unter Beobachtung. Die Schleuse Notre-Dame de la Garenne ist etwa 200 Meter lang und darf bis auf Weiteres nicht mehr befahren werden.