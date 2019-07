Ein Mann in Frankreich schwebt in Lebensgefahr, nachdem ihn Tausende Bienen angegriffen haben. Er wurde am Dienstag mit Hunderten Stichen am ganzen Körper und im Mund ins Krankenhaus von Puy-en-Velay gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Den Angaben zufolge konnte erst ein Imker den Mann und seine Begleiterin von den Tieren befreien. Zum Alter des Verletzten gibt es abweichende Angaben: AFP zufolge ist er 70 Jahre alt, lokale Medien schreiben teils von 62 Jahren. Auch die 52-jährige Frau musste behandelt werden.

Die beiden Personen gingen laut der Mitteilung spazieren, als sie plötzlich von den Bienen angegriffen wurden. Als die Feuerwehr bei den beiden eintraf, sei der gesamte Körper des Mannes von den Insekten bedeckt gewesen, bei der Frau seien es etwas weniger gewesen. Um sie herum sei eine "ganze Wolke wütender Bienen" geschwirrt, sodass es zunächst unmöglich gewesen sei, das Paar in Sicherheit zu bringen.

Erst ein in der Nähe arbeitender Imker konnte schließlich helfen. Er räucherte die beiden Opfer und anschließend den Krankenwagen ein, sodass eine erste Notbehandlung möglich war. Der Mann und die Frau seien dabei immer noch von Hunderten Bienen bedeckt gewesen.

Auch sechs der insgesamt 20 an der Rettungsaktion beteiligten Einsatzkräfte wurden Dutzende Male gestochen. Einer von ihnen erlitt laut Feuerwehr kurzzeitig einen Schwächeanfall. "So etwas haben wir noch nie erlebt. Die Opfer waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort", hieß es von der Feuerwehr. Sie vermutete, dass die Bienen von der Honigernte des Imkers und dem schwül-stürmischen Wetter aufgeschreckt waren.