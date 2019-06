Boot gekentert Drei Seenotretter sterben bei Sturm an der französischen Atlantikküste

Drei Einsatzkräfte der französischen Seenotrettungsorganisation SNSM sind an der Westküste ums Leben gekommen, nachdem ihr Boot gekentert war. Vier der insgesamt sieben Besatzungsmitglieder konnten sich ans Ufer retten, wie der Bürgermeister der Stadt Sable-d'Olonne, Yannick Moreau, dem Fernsehsender BFMTV am Freitag mitteilte. Die Retter hätten einem Fischerboot in Seenot helfen wollen, berichtete der Sender. Das Boot und der Fischer galten demnach als vermisst.

Das Boot der Seenotretter war nur etwa 800 Meter vor der Küste während eines Unwetters gekentert, schrieb die zuständige Präfektur auf Twitter. Menschen, die zufällig an der Küste waren, kamen den Seenotrettern zu Hilfe, die sich an Land retten konnten.

Regis Duvignau/Reuters Vom Ufer verfolgen Bürger von Sable-d'Olonne die Rettungsaktion

Das Boot der Seenotretter wurde später von den Brechern auf das felsige Ufer geworfen, die Aufbauten zertrümmert, der Rumpf offenbar noch in einem Stück. Vom Ufer schauten Bürger von Sable-d'Olonne zu, wie Rettungshubschrauber das Meer absuchten.

Die französische Westküste wird derzeit von Sturm "Miguel" heimgesucht. Er erreichte nach Angaben des Wetterdienstes Météo-France Windgeschwindigkeiten von bis zu 129 Kilometern pro Stunde. In mehreren Départements an der Atlantikküste wurde die zweithöchste Warnstufe ausgerufen.

Mes pensées accompagnent les sauveteurs en mer des Sables-d’Olonne endeuillés alors que leurs camarades portaient secours à un navire en difficulté. Je partage leur émotion et leur immense tristesse.

Les opérations de secours se poursuivent. — Christophe Castaner (@CCastaner) 7. Juni 2019

Der Rettungseinsatz dauere an, erklärte Frankreichs Innenminister Christophe Castaner am Nachmittag. "Meine Gedanken sind bei den Seenotrettern."

Animés par l’esprit de solidarité des gens de mer, trois sauveteurs de la SNSM ont perdu la vie ce matin alors qu’ils tentaient de sauver des marins en détresse. Je pense à leurs familles, à leurs équipiers, camarades de la SNSM, et à l’ensemble de la communauté maritime. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7. Juni 2019

Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen sein Beileid aus. "Heute Morgen kamen drei Retter der SNSM ums Leben bei ihrem Versuch, Seeleute in Not zu retten. Ich denke an ihre Familien, ihre Teamkollegen, die Kameraden der SNSM und an die gesamte maritime Gemeinschaft", schrieb er auf Twitter.

AFP Das Rettungsboot SNS 061 kurz vor der Kenterung

Die Seenotretter der SNSM ("Société Nationale de Sauvetage en Mer") sind mit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) vergleichbar, viele der Retter sind Freiwillige. Sie fahren raus, wenn alle anderen reinkommen; sie sind die letzte Hoffnung havarierter Seeleute oder Segler. Was an Land häufig übersehen wird - und sich jetzt wieder auf tragische Weise bestätigt hat: Die Retter gehen dabei selbst ein großes Risiko ein.

(Die Geschichte eines Vormanns der DGzRS, der 1995 einem Einsatz im Sturm vor Borkum ums Leben kam,lesen Sie hier.)