Bei dem Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass sind elf Menschen gestorben. Sie seien in den Trümmern gefunden worden, sagte die Vizestaatsanwältin von Colmar, Nathalie Kielwasser. Zuvor waren bei dem Feuer in Wintzenheim bei Colmar zehn Menschen mit Behinderung und ein Betreuer vermisst worden. Es sei unklar, ob die Menschen wegen ihrer Behinderung Schwierigkeiten hatten, aus dem Haus zu kommen, so Kielwasser.