Nach Warnung in Frankreich Feuerwehr zieht falsches Krokodil aus Fluss Dordogne

Die Warnung vor einem Krokodil in einem Fluss im Südwesten Frankreichs hat einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Gemeinde Bergerac veröffentlichte am späten Nachmittag auf Facebook eine Warnung, in der sie die Bevölkerung bat, einen Uferbereich der Dordogne zu meiden. Das Gebiet sei nach der Entdeckung eines mutmaßlichen Krokodils für den Verkehr gesperrt.