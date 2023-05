In einem französischen Küstenort ist ein zerstückelter Delfin-Kadaver in einer Mülltonne gefunden worden. Nach dem Fund in der Bretagne hat die französische Polizei Ermittlungen gegen einen 76 Jahre alten Mann eingeleitet. Der pensionierte Fischer habe ausgesagt, den frisch gestrandeten Delfin entdeckt und zerlegt zu haben, um ihn zu essen, berichtete die Zeitung »Le Parisien« unter Verweis auf die Polizei und die Staatsanwaltschaft. Den Rest des Tieres habe er in den Müll geworfen.