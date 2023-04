Im Zentrum der französischen Hafenstadt Marseille ist in der Nacht zum Sonntag ein Wohngebäude eingestürzt. Ein Feuer hindere die Rettungskräfte daran, in den Trümmern nach möglichen Opfern zu suchen, sagte Bürgermeister Benoît Payan. Die beiden angrenzenden Gebäude seien ebenfalls beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich in der Rue Tivoli im fünften Arrondissement, wie Payan auf Twitter mitteilte.